OL : Aulas est raide dingue de Memphis Depay et le prouve

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay a signé dimanche contre Metz son premier doublé sous le maillot de l'Olympique Lyonnais et l'attaquant néerlandais a été dans la totalité des bons coups lors de ce triomphe (5-0). Du côté des tribunes, l'ancien joueur de Manchester United, arrivé au mercato d'hiver, s'est déjà mis tous les supporters dans la poche. Et Jean-Michel Aulas avoue être étonné de la manière dont Memphis Depay s'est intégré à l'OL, ce dernier faisant l'unanimité au sein du club rhodanien.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, outre un grand attaquant, Memphis Depay est un mec bien. « C’est une bonne surprise de le voir déjà aussi bon, on avait tablé sur trois mois, il nous avait dit qu’il avait peu joué et qu’il aurait besoin de temps. Sa personnalité est aussi une excellente surprise, ses collègues et les gens qui l’entourent, même les joueuses de l’équipe féminine, m’ont dit que c’est un chic type, qui va tirer le club vers le haut. Quand il cherche à donner ce ballon à Alexandre Lacazette alors qu’il pouvait lui-même marquer, c’est un signe au moins aussi important pour moi que les buts qu’il a marqués », a confié, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, visiblement sous le charme de Memphis Depay.