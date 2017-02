OL : Aulas envisage un coup de balai en fin de saison

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a toujours soutenu fermement Bruno Genesio, se fâchant même avec des supporters de l'Olympique Lyonnais qui lui demandaient, via Twitter, de se séparer rapidement de son entraîneur. Et sauf énorme retournement de situation, celui qui avait succédé à Hubert Fournier aux commandes de l'OL devrait finir la saison. Mais on peut se demander ce qu'il adviendra la saison prochaine, notamment si l'Olympique Lyonnais ne se qualifie pas pour une coupe d'Europe. Ce qui pourrait arriver compte tenu du tempo actuel de Maxime Gonalons et ses coéquipiers.

Prudent dans ses déclarations sur l'avenir de l'OL, Jean-Michel Aulas a cependant laissé entrevoir qu'il pourrait y avoir du sport l'été prochain et cela à tous les étages. Car le patron de l'Olympique Lyonnais sait qu'il faudra faire bouger les lignes si la saison 2016-2017 se termine mal. « Si on doit faire des adaptations, la saison prochaine, on les fera, et je ne parle pas seulement de l’entraîneur et des joueurs », a lancé dans L’Equipe, de manière énigmatique, Jean-Michel Aulas. Certaines oreilles pourraient d'ores et déjà siffler à l'Olympique Lyonnais, à moins que le sprint final ne permette à l'OL de limiter la casse.