OL : Aulas dit bravo au PSG pour Mbappé

Jean-Michel Aulas, qui est monté au créneau ces dernières semaines face au mercato XXXL du PSG, a sobrement commenté la signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. « Bravo au Psg qui effectivement frappe 1 très grand coup, trouve les solutions où tous ls autres échouent!Soyons sport: le Psg sera champion???? (…) MONACO ???????? Champion sur le terrain et en trésorerie ! », a lancé, via son célèbre compte Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais. Nul doute que Jean-Michel Aulas aura probablement l'occasion d'analyser plus longuement ce deuxième gros coup du PSG, qui a réalisé les deux plus gros transferts de l'histoire du football avec Neymar et Kylian Mbappé.