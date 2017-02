OL : Aulas dit bravo à l'ASSE, et confirme Génésio

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la défaite contre l'ASSE (2-0) : « C'est un match perdu par notre défaut d'engagement. L'ASSE a mieux joué le coup. Ça fait très très mal, ce n'est pas dans nos habitudes de perdre ici. Ça fait trois défaites consécutives. Il faut regarder les acquis, les actifs. Si on reprend notre marche en avant, on peut revenir sur les équipes de têtes. On prend deux rouges, on a perdu Rafael sur blessure, Diakhaby n'est pas rétabli. Il faut courber l'échine et grignoter des points. Dès mercredi contre Nancy. Génésio ? Il n'est pas en danger. On regardera en fin de saison si les objectifs sont atteints, et ils le seront. Tolisso ? Il a craqué, il est jeune et n'a pas la totale maîtrise de sa qualité personnelle », a-t-il déclaré sur l'OL TV.