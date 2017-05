OL : Aulas dévoile son plan pour le mercato 2017

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Parmi les nombreux sujets évoqués ce mardi par Jean-Michel Aulas, celui sur le mercato a permis au président de l'Olympique Lyonnais de mettre un peu d'étoiles dans les yeux des supporters rhodaniens, lesquels ne sont pas d'humeur super joyeuse ces derniers temps. Car le patron de l'OL s'y est engagé, le marché estival des transferts sera spectaculaire, le club ayant bien l'intention de faire des dépenses pour se renforcer. Et le départ d'Alexandre Lacazette pourrait rapidement lancer le mercato de manière spectaculaire.

Car Jean-Michel Aulas l'a annoncé, son buteur vedette est autorisé à partir. « Il y a un joueur qui a un bon de sortie, c’est Alexandre (Lacazette), ce qui ne veut pas dire qu’il va partir. Il a ce bon de sortie pour un seul de club, c’est son club de coeur. Alors ce club devra s’aligner sur ce que l’on souhaite, comme le Barça l’avait fait avec Samuel Umtiti, et les choses se passeront bien. Après, ça dépendra des autres départs. Si des joueurs ont l’impression que le club n’est pas assez grand pour eux, on entrouvrira la porte et on ira chercher des joueurs du même niveau mais avec le mental en plus. Car c’est ce qui nous a manqué cette année. Si d’autres joueurs veulent partir pour d’autres raisons, on regardera au cas par cas. Mais j’imagine qu’on ne restera pas inactif sur les départs et les arrivées, car pour moi la principale raison de cette saison en dents de scie, c’est qu’on a eu un déficit mental sur un certain nombre de joueurs. L’enveloppe ? Elle sera très importante car il y aura obligatoirement des départs, on consacrera au moins autant d’argent au recrutement », a très clairement prévenu Jean-Michel Aulas, lequel a également reconnu que si Alexandre Lacazette partait, alors l'OL pourrait décider de refuser la vente de Corentin Tolisso.