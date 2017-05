OL : Aulas détruit Gonalons et refuse de le prolonger !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, les récents propos de Maxime Gonalons qui avait été cash la semaine passée en affirmant : « Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution (...) J'ai besoin d'avoir des ambitions en face de moi.» Des propos qui ont mis hors de lui le président de l'Olympique Lyonnais lequel a ouvertement menacé son capitaine ce mardi en conférence de presse. Compte tenu de la vigueur du message envoyé par Jean-Michel Aulas à Maxime Gonalons, il y a du divorce dans l'air.

« Max est capitaine de Lyon, il n’est pas tout jeune, il a refusé de partir dans un club ambitieux avec qui nous avions traité à sa demande et celle de ses agents. Et aujourd’hui, il se permet de dire qu’il ne sait pas s’il va rester dans un club ambitieux. Lyon n’est pas ambitieux ? On est le deuxième club français à l’indice UEFA derrière Paris, devant Monaco et les autres. Avec le stade, o a investi 500ME pour les joueurs, et on n’est pas ambitieux ? (…) L'effectif est valorisé à 350ME et on n'est pas ambitieux ? Ce n’est pas une rupture. Il m’a appelé pour s’excuser mais comme le dit Bernard Lacombe, il n’y a qu’au tarot qu’on s’excuse ! Si cela remet en cause son avenir au club ? Bien sûr. Je ne suis pas prêt à m’en séparer, mais c’est lui qui en parler. J’ai le droit de dire qu’il m’a fait de la peine, les joueurs sont comme mes enfants. Si j’envisage de le prolonger ? En tout cas, il n’aura pas de prolongation cette année…. », a fermement prévenu le président de l'Olympique Lyonnais. La réponse du clan Gonalons sera probablement à la hauteur de cette attaque frontale.