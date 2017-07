OL : Aulas déchaîne la colère des internautes à cause de Mammana

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas se réjouissait ce vendredi d'annoncer à ses followers qu'il venait de franchir la barre des 400.000 abonnés sur Twitter, un record dans le genre pour le président de l'Olympique Lyonnais. Mais, dans le même temps, l'information d'un probable départ d'Emanuel Mammana au Zénith Saint-Pétersbourg a fuité et cela a déclenché un énorme mouvement de colère chez les supporters de l'OL, furieux que le patron du club rhodanien puisse déjà vendre le défenseur argentin, et tout aussi remonté contre Bruno Genesio qui a décidé de ne pas faire confiance à Emanuel Mammana.

Via Twitter, les attaques virulentes se sont multipliés contre ce choix et ont visé directement Jean-Michel Aulas et son entraîneur. Ce dernier a pourtant tenté de défendre sa décision. « Vous avez des raisonnements simplistes pour pas dire simplets : Emmanuel a fait 1 seule sélection et dans des conditions particulières ???????? (…) Tt les coach y compris Claudio CACAPA le voit tous les jours ...depuis +d'1 an … », a expliqué le patron de l’Olympique Lyonnais.

En retour, il faut bien constater que Jean-Michel Aulas a pris cher. « S'il est vraiment en-dessous de Diakhaby et Morel président, je vous rends ma carte de sympathisant sur le champ (…) Pour un gamin venu d'un autre continent, sa gestion a été ridicule. C'est bien d'être audacieux dans le recrutement mais le reste suit pas », lui a rétorqué le célèbre Eddy Fleck. D’autres internautes ont été plus offensifs. « Quand ton coach est un prof d'EPS raté, voici ce que donne te mercato. Monumentale erreur de vendre Mammana... @JM_Aulas », a lancé un internaute ou « putain vire Génésio mais pas Mammana, tocard ! 16M€ dans un an il vaudra 40...Que des mauvais choix depuis la fin des 7 titres ». Et par dizaines les commentaires peu élogieux se sont enchaînés. La révolte gronde déjà à Lyon avant même que la saison reprenne. Cela promet….