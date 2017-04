OL : Aulas c'est Satan, la presse turque se déchaîne

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

A deux jours du quart de finale retour d'Europa League entre Besiktas et l'OL, et alors que l'on attend dans la journée d'éventuelles sanctions de l'UEFA suite aux graves incidents du match aller, Jean-Michel Aulas est la cible d'une campagne de presse à Istanbul. Et les événements intervenus à Bastia sont interprétés à charge contre le président de l'Olympique Lyonnais.

Fer de lance de cette attaque en règle, le grand quotidien sportif Fotomac qui n'y va pas de main morte en titrant : « Vous êtes coupable ! » avec une photo de Jean-Michel Aulas. Pour le média turc, le patron de l’OL est « le président le plus impopulaire de France », « il provoque toujours des tensions avant les matches », « il empoisonne le football », « il ne cesse jamais de pleurer ». Bref un portrait apocalyptique qui ne risque pas de calmer les choses avant la réception de l’OL jeudi à la Vodafone Arena. Et la décision annoncée de Jean-Michel Aulas de venir assister au match avec seulement 3 dirigeants de l'OL énerve au plus haut point Fotomac, qui estime que rien n'empêche Lyon et ses supporters de venir à Istanbul en dehors de cette attitude du président du club rhodanien.