OL : Aulas a presque pleuré en vendant des joueurs

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Lors de ce mercato, l'Olympique Lyonnais a vendu quelques-uns des meilleurs joueurs jamais sortis de son centre de formation. Et même si Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons ont rapporté une somme colossale à l'OL, Jean-Michel Aulas admet sans peine que ces départs sont forcément un moment très émouvant pour lui qui a vu grandir ces joueurs arrivés très jeune à Lyon.

« C’était dur. J’ai eu tous les joueurs sauf Max (Gonalons) que j’avais eu avant. J’ai eu Mathieu

(Valbuena), Corentin (Tolisso), Alexandre (Lacazette), et j’avais les larmes aux yeux à la fin de

l’entretien pour les trois. Et Alex comme Corentin étaient très touchés. Ces gosses vous savez, on

les a vus grandir (ému). Mais je suis content qu’ils fassent des contrats inatteignables à l’OL pour

le moment, c’est aussi une fierté pour l’Académie », confie, dans Le Progrès, le président de l’Olympique Lyonnais, visiblement touché par ces départs de joueurs « Made in OL ». Espérons pour Jean-Michel Aulas que les joueurs recrutés lors de ce mercato sauront lui redonner le sourire.