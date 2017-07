OL : Après Yanga-Mbiwa, le deuxième indésirable désigné ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a relancé les supputations sur l'éventuelle signature d'un milieu de terrain supplémentaire à l'Olympique Lyonnais, mais le club va également devoir se séparer de plusieurs joueurs, notamment en défense. Et les choses semblent désormais relativement claires concernant les deux défenseurs qui devront être prêts à partir d'ici le 31 août prochain.

Si la présence de Mapou Yanga-Mbiwa dans ce duo n'est plus une surprise, puisque le défenseur a déjà été mis à l'écart du déplacement express en Chine, et que Bruno Genesio a clairement fait savoir qu'il ne comptait plus sur lui, Le Progrès annonce ce vendredi que l'Olympique Lyonnais est disposé à laisser partir Nicolas Nkoulou dès que possible. « Nkoulou a 27 ans mais il part pour l’instant de loin, lui qui était censé arriver en patron de Marseille il y a un an. D’ailleurs, personne ne sera fâché au sein du club si le Camerounais, lié à l’OL jusqu’en 2020, trouve une porte de sortie », affirme le quotidien régional, qui ne voit pas l'ancien marseillais s'installer avec Marcelo au coeur de la défense de l'Olympique Lyonnais.