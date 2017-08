OL : Aigri, vulgaire... Aulas déraille balance Desplat !

Dans : OL, EAG, Ligue 1.

En s’attaquant publiquement au Paris Saint-Germain, Jean-Michel Aulas s’est attiré les foudres de plusieurs présidents de Ligue 1. Récemment, Laurent Nicollin (Montpellier) s’est notamment positionné contre le président rhodanien. Dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi, Bertrand Desplat, le président de Guingamp, a exprimé à quel point il ne comprenait pas les attaques de Jean-Michel Aulas à l’encontre du PSG, provoquant même l’OL en comparant le modèle rhodanien et celui du club de la Principauté.

« Je ne vois là-dedans que la position d’un dirigeant qui se sent dépassé par un nouveau modèle économique et qui la joue mauvais perdant. Il y a eu la même chose avec Monaco à une époque, et Monaco a fait ce que Lyon rêve de faire depuis un moment avec des records de ventes de joueurs formés ou révélés chez eux. Peut-être que ça amène chez Jean-Michel Aulas une forme d’aigreur. Stigmatiser en tombant dans la vulgarité, ça devient indigne. Ça nous fait oublier l’immense dirigeant qu’il est » a confié le président de Guingamp, un brin provocateur mais tout de même admiratif du président Aulas.