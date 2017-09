OL : A quoi joue Genesio, Pierre Ménès s’interroge

Dans : OL, Europa League.

Programmé à 19h00, le match entre Lyon et Limassol n’a pas vraiment permis aux Lyonnais de se mettre en valeur avant les autres.

Alors que l’OM et Nice ont gagné, de manière bien différente, l’OL s’est fait remonter par le club chypriote pour concéder un nul peu flatteur. Pour la première fois, Jean-Michel Aulas a exprimé ses doutes sur les choix de son entraineur, et Pierre Ménès le rejoint totalement dans cette zone d’ombre. Difficile de croire que Bruno Genesio a ménagé ses troupes en vue du match face au PSG, même si l’entraineur rhodanien n’aura peut-être pas le choix : il ne peut plus se permettre d’aligner une équipe B et risquer d’enchainer avec une lourde défaite.

« La prestation lyonnaise a été extrêmement triste du début à la fin du match. D’ailleurs, le président de l’OL l’a ouvertement reconnu dans les médias à la fin de la rencontre, attaquant même pour la première fois Bruno Génésio. Il espère que son coach a fait tourner dans l’optique du match de dimanche au Parc… Quand je vois l’équipe alignée hier soir, j’ai du mal à croire qu’il y aura beaucoup de changements, mais bon… Toujours est-il que Lyon s’est fait rejoindre dans les arrêts de jeu alors qu’il avait ouvert le score sur penalty et a donc perdu deux points précieux face à l’adversaire présumé le plus faible du groupe », a constaté le consultant de Canal+, persuadé que l’OL a déjà pris un petit retard dans la course à la qualification de « son » Europa League.