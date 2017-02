OL : A qui la faute pour ce naufrage ? Tousart répond

Dans : OL, Ligue 1.

En l'absence de Corentin Tolisso, qui purgeait son deuxième match de suspension après son expulsion contre l'ASSE, c'est Lucas Tousart qui était titulaire samedi contre Guingamp. Mais le jeune milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais n'a pas pu apprécier ce statut à sa juste valeur, car la défaite de l'OL au Roudourou a mis le club rhodanien au bord de la crise de nerfs. Cependant, plutôt que de pointer tel ou tel secteur de jeu, notamment la défense encore une fois apparue à la ramasse, Lucas Tousart estime que tout le monde doit assumer ce mauvais résultat.

« On a une certaine fragilité, on paie cash nos erreurs, mais c’est dû aux onze joueurs, qui sont fautifs sur ces défaites, et il faut aller vers des jours meilleurs, car c’est compliqué en ce moment. On comptait rester sur la lancée de la victoire contre Nancy, et c’est une énorme déception. Mais on va s’accrocher », promet le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, conscient que son équipe doit absolument se ressaisir cette semaine en Europa League, et le week-end prochain au Parc OL contre Dijon. Si ce n'était pas le cas, alors certains pourraient connaître des jours difficiles...