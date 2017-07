OL : A Lyon, le mercato se terminera le 31 août, pas avant

Dans : OL, Mercato.

Comme l’été dernier, à Lyon, Bruno Genesio semble plus favorable à une arrivée supplémentaire que Jean-Michel Aulas, qui estime que le marché des transferts est quasiment bouclé.

Mais comme l’été dernier, le début de saison a de grandes chances de dicter sa loi. Alors qu’il a souvent été question de faire venir un attaquant supplémentaire pour éviter que Mariano Diaz soit le seul avant-centre de métier du groupe, l’idée de recruter un milieu de terrain supplémentaire se murmure, dans un secteur qui a perdu gros cet été. Pour l’entraineur lyonnais, cette perspective d’un ultime renfort reste possible, même si cela n’empêche pas la formation rhodanienne d’afficher de grandes ambitions.

« À l’OL, les objectifs sont toujours très élevés. On voudra terminer dans les trois premiers au terme d’un championnat très serré, très relevé. On a les moyens de concurrencer les autres clubs français. Concernant le mercato, pour l’instant on a fait ce qu’on avait dit. On a recruté les joueurs ciblés. Mais si une opportunité se présente d’ici au 31 août, on la saisira », a prévenu le technicien lyonnais, persuadé que la cellule de recrutement qui a bien fonctionné jusqu’à présent ne devait pas s’endormir sur ses lauriers.