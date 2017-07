Officiel : Mariano Diaz à l'OL jusqu'en 2022

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

24 heures après avoir recruté Ferland Mendy, l'Olympique Lyonnais a officialisé la signature pour 5 ans de Mariano Diaz moyennant 8ME. Le jeune attaquant, arrivé du Real Madrid, ne souhaitait pas être prêté, il a demandé un transfert ferme pour rejoindre le club rhodanien.

« Mariano était un des grands espoirs du Real Madrid, pour lui c’est une stratégie pour gagner des titres, être titulaire, après c’est le coach qui décidera, mais c’est sa volonté. On va pouvoir débuter une collaboration efficace dans le contexte d’une attaque avec des internationaux, on aura beaucoup de puissance, de vitesse et d’efficacité devant. Je suis très heureux qu’il ait pris cette décision de signer à Lyon, je veux dire à Florian Maurice qu’il a fait un parcours sans faute sur le plan du recrutement et dire à Bruno qu’il a tous les éléments pour faire de grandes performances. On veut revenir au plus haut niveau en France et en Europe, et c’est l’objectif de notre recrutement déjà fait et qui va se poursuivre (…) Je remercie Florentino Perez qui a été déterminant dans la négociations », a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais.