Officiel : L'OL annonce le prêt de Darder (et son prix) et la venue de Ndombele

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a officialisé ce jeudi, à deux heures de la fin du mercato, le départ de Sergi Darder à l'Espanyol Barcelone et la signature de Tanguy Ndombele. L'OL a communiqué les détails financiers de ces deux opérations qui marquent la fin d'un marché des transferts très agité pour le club de Jean-Michel Aulas.

« L’Olympique Lyonnais informe de la mutation temporaire pour cette saison 2017/2018 du

jeune milieu de terrain d’Amiens Tanguy Ndombele (…) Cette mutation temporaire d’un montant de 2ME est assortie d’une option d’achat d’un montant de 8 ME à laquelle pourra s’ajouter 0,25 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. L’Olympique Lyonnais informe également avoir accepté la demande de Sergi Darder qui avait exprimé à plusieurs reprises depuis le début de cette saison son envie d’évoluer dans un autre championnat. Dans ce cadre, l'Olympique Lyonnais a conclu un accord avec l'Espanyol Barcelone sur les modalités d'une mutation temporaire de Sergi Darder pour un montant de 0,3 ME, assortie d’une option d’achat d’un montant de 8ME à laquelle pourra s’ajouter des incentives pour un maximum de 2 ME ainsi qu’un intéressement d’un maximum de 20% dès le 1er euro sur un éventuel futur transfert. Cette mutation temporaire sera confirmée d’ici au 1 er septembre au soir après la réalisation des conditions techniques habituelles », précise le club rhodanien.