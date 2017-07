Officiel : Gouiri et Caqueret signent trois ans à l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Grands espoirs du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri et Maxence Caqueret ont signé ce mardi un contrat stagiaire anticipé de trois ans. « Leur aventure olympienne se poursuit ! Respectivement arrivés en 2013 et en 2011, Amine Gouiri et Maxence Caqueret ont tous les deux signé un contrat stagiaire anticipé de trois années avec l’OL, leur club formateur, dans les bureaux du Parc OL à Décines. Une nouvelle étape de franchie pour ces deux joueurs très prometteurs de la génération 2000 qui sont logiquement récompensés de leur très belle saison 2016-17 sous les couleurs lyonnaises mais aussi dans les sélections de jeunes de l’équipe de France » explique l’OL dans un communiqué.