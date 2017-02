Nice : Le Gym voulait Depay, l'OL est passé avant

Dans : OL, OGCN, Mercato.

Si Jean-Michel Aulas est si fier d’avoir recruté Memphis Depay cet hiver, c’est parce que l’Olympique Lyonnais s’est battu pendant de longues semaines pour réaliser ce gros coup.

De plus, le président du club rhodanien peut se vanter d’avoir battu un homologue français sur ce dossier. Car la piste du Néerlandais n’a pas été conseillée par la cellule de recrutement. Comme révélé par Jean-Pierre Rivère, c’est en apprenant que l’OGC Nice était intéressé que l’OL s’est jeté sur l’ancien joueur de Manchester United.

« On était sur Memphis Depay… et Lyon fait Depay, a raconté le président du Gym dans les colonnes de L’Equipe. Bon, c’est fait, n’en parlons plus. Il y a quelques jours, j’ai d’ailleurs félicité Jean-Michel Aulas. Il m’a répondu : "C’est grâce à vous qu’on l’a fait, sinon on n’y serait pas allé !" En fait, on leur a donné l’envie d’y aller… » De toute façon, Nice n’avait pas les moyens de répondre aux exigences de MU qui a accepté une offre lyonnaise de 16 M€ (hors bonus). Et au vu des premières prestations de Memphis Depay, on imagine que Rivère ne regrette rien...