Mercato : Lyon battu par une grosse offre allemande pour Ndombele ?

Dans : OL, Mercato, Bundesliga, ASC.

Il y a quelques jours encore, Amiens semblait être totalement intransigeant concernant Tanguy Ndombele. En effet, le promu picard refusait de vendre son milieu de terrain international Espoirs que ce soit à l'Olympique Lyonnais ou à d'autres clubs. Mais à 24h de la fin du mercato, les dirigeants d'Amiens ont changé leur fusil d'épaule devant la réalité des offres. Car selon RMC, Hoffenheim aurait proposé ce mercredi 12ME pour Ndombele, ce qui évidemment a fait réfléchir l'ASC.

Si pour l'instant Amiens tente de faire monter le curseur jusqu'à 13ME, le club allemand pourrait voir l'OL revenir à la charge, Tanguy Ndombele étant visiblement plus tenté par Lyon que par le club de Bundesliga. Mais le président amiénois ne fera aucun sentiment et vendra éventuellement son prometteur milieu de terrain au plus offrant. Que ce soit l'Olympique Lyonnais ou Hoffenheim.