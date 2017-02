LFP : Tolisso suspendu deux matches, et un match pour Ghezzal

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Suite à leurs expulsions dans le derby contre l'ASSE dimanche (2-0), Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso sont passés ce jeudi devant la commission de discipline de la LFP et ils connaissent désormais à quelle sauce ils ont été mangés par le gendarme du football. En effet, la commission a décidé d'infliger un match ferme pour l'attaquant algérien et deux matchs, plus un avec sursis, pour le milieu de terrain français, qui évite donc le pire après son tacle assassin sur Lemoine dont il avait lui même reconnu que c'était un coup de folie. Globalement, les deux joueurs de l'Olympique Lyonnais s'en tirent donc relativement bien après ce coup de folie à Saint-Etienne. A priori, l'OL ne fera pas appel de cette sanction.