Jallet : « La 10e défaite, celle de trop ? La 1ère était de trop »

Dans : OL, Ligue 1.

Christophe Jallet (défenseur de l'Olympique Lyonnais après la défaite 2-1 à Guingamp) : « C’est le syndrome des équipes qui sont un peu dans le doute, on concède deux occasions et on prend deux buts. Je ne sais pas trop quoi dire. C’est vrai qu’on essaie de tous faire les efforts pour tirer dans le bon sens et aller vers l’avant. Malheureusement, on n’est pas récompensé et on ne peut pas dire qu’on n’a pas tout fait pour revenir dans le match. Quand on n’a pas la réussite, c’est ce qui se passe dans ce genre de match (…) Si cette 10e défaite est celle de trop ? Non c’est la 1ère qui est de trop. On ne joue pas pour perdre des matches. Mais c’est certain que nous avons perdu trop de matches cette saison pour espérer viser les trois premières places. Ce n’est pas fini, il n’y a rien d’impossible mais ça devient très compliqué. »