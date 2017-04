Bastia-OL : Quillot jure qu'il y aura des sanctions exemplaires !

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Invité ce lundi de RTL, Didier Quillot est revenu sur les événements graves intervenus lors de la rencontre entre le Sporting Club de Bastia et l'Olympique Lyonnais. Et le directeur général exécutif de la Ligue de Football Professionnel a prévenu que la commission de discipline, qui se réunira jeudi, sera sans pitié avec le club corse, victime du comportement de certains de ses supporters et visiblement incapable de régler ce souci.

« Évidemment il y a eu une faillite de la sécurité. C'est le club qui est responsable de la sécurité des rencontres qu'il organise (...) Il y a eu une faute, ce n'est pas un manquement, c'est une faute grave du club et des stadiers du club qui ont laissé le public rentrer sur la pelouse (…) Ces comportement des stadiers qui ont frappé des joueurs sont inqualifiables et intolérables. C’est la première fois que cela se passe sur un terrain de Ligue 1, c’est un cas très particulier, qui est celui du club de Bastia. Les sanctions seront exemplaires. La commission de discipline de la LFP prendra ses responsabilités, comme cela a été le cas pour Metz-OL. Je n’ai aucun doute qu’elle prendra la mesure de la gravité des faits (…) La commission est indépendante et il faut lui faire confiance. Je pense que cela ne doit pas se reproduire, à l’évidence on ne peut pas continuer à jouer dans ce stade jusqu’à la fin de la saison, du moins tant que la sécurité ne sera pas assurée », a prévenu Didier Quillot, clairement déterminé à régler définitivement ce problème qui existe depuis plusieurs saisons mais a éclaté au grand jour dimanche.