PSG : Ben Arfa à Nice ? Rivère prépare un livre...

Dans : OGCN, PSG, Mercato.

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa ne reviendra pourtant pas à l'OGC Nice cet été, selon Jean-Pierre Rivère.

Dans le club de la capitale française, Hatem Ben Arfa se trouve dans une impasse. S'il préfère prendre sa situation avec humour, l'attaquant français est en train de vivre un cauchemar en plein rêve. Plus dans les plans d'Unai Emery, qui ne l'a même pas convié à la tournée estivale du PSG aux Etats-Unis, HBA sait à quoi s'en tenir. S'il veut retrouver les terrains la saison prochaine, le joueur de 30 ans va devoir partir, après avoir négocié sa sortie à Paris. Oui, mais pour aller où ? S'il dispose de plusieurs touches à l'étranger, Ben Arfa est annoncé à Nice, où il avait retrouvé son plus haut niveau en 2016. Sauf que ce retour est tout simplement impossible selon le président des Aiglons.

« Vous savez quoi ? Je vais faire un livre là-dessus. A peu près tous les jours, quand je suis en voiture, à tous les feux, on me demande si Hatem va revenir… Je me suis suffisamment exprimé là-dessus, je ne vais pas continuer le fameux feuilleton Ben Arfa. On a eu le plaisir d'avoir Hatem parmi nous, un plaisir partagé apparemment par beaucoup de monde. C'est une histoire qui est derrière nous, un souvenir. Devant nous, on essaiera de faire un mercato qui convient. Mais bon, je n'en parle pas. On a le souhait d'avoir quelques recrues complémentaires, point barre », a lâché, sur le site de son club, Jean-Pierre Rivère, qui met donc pour de bon la rumeur Ben Arfa de côté à Nice. Au moins les choses sont claires pour tout le monde...