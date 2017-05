OM : Sanson, Thauvin, Gomis... Nice croit revoir le PSG

Dans : OGCN, OM, PSG, Ligue 1.

Sur un nuage après sa victoire contre le Paris Saint-Germain (3-1) le week-end dernier, l’OGC Nice doit préparer un nouveau choc. Cette fois, ce sera face à l’Olympique de Marseille dimanche soir.

Une affiche qui s’annonce spectaculaire entre ces deux équipes portées vers l’avant. L’attaque marseillaise, c’est d’ailleurs le secteur qui inquiète Lucien Favre. Conscient des qualités de Florian Thauvin, Dimitri Payet et Bafétimbi Gomis, l’entraîneur du Gym a encensé la formation de son homologue Rudi Garcia qu’il compare même au PSG.

« Ils sont bons, très, très bons. Ça va vite balle au pied, a décrit le Suisse. Les milieux participent beaucoup: Sanson, Lopez, Vainqueur qui joue plus en retrait, mais les deux autres, ils sont sur beaucoup de buts. Et puis Thauvin, Payet aussi. Gomis devant est toujours très embêtant. Et puis avec les latéraux, il y a un peu de similitudes avec Paris. Maintenant, c’est une autre équipe de Marseille. C’est vraiment une autre équipe. Les renforts qu’ils ont pris… Des renforts à ce prix-là, ce sont de très bons joueurs qui font la différence. » En effet, l’OM vient d’en mettre cinq à Caen (1-5) la semaine dernière...