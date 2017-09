OGCN : Seri apporte une première réponse au Barça

Dans : OGCN, Mercato, Liga.

Suite à sa très bonne prestation contre Monaco avec Nice samedi (4-0), Jean-Michaël Seri est revenu sur son faux départ estival vers le FC Barcelone.

« Vous m'avez fichu Seri en l'air ». Dimanche dernier, Jean-Pierre Rivère dézinguait le Barça dans le dossier Seri, jugeant que le club catalan avait trouvé un accord pour recruter le milieu de terrain avant de faire volte-face. Au final, et après avoir été pisté par le PSG et le FCB, Seri est resté à Nice. Après ce mercato terrible, sachant que Seri rêve de jouer au Barça, l'OGCN pensait ramasser son joueur à la petite cuillère. Mais pas du tout puisque l'international ivoirien a réalisé une très grande performance face à Monaco samedi (4-0), avec notamment 82 ballons touchés. Preuve qu'il est déjà passé à autre chose.

« Ce transfert raté à Barcelone m’a touché comme lorsqu’un joueur rêve grand. Mais cela ne m’a pas déstabilisé. Si aujourd’hui, nous avons sorti ce match, c’est parce que nous avons été très costauds mentalement et que j’ai tout oublié et que j’ai tourné la page. J’avais à coeur de faire un gros match et gagner ce derby avec mes partenaires. Il faut tout donner à ce club qui m’a beaucoup apporté et aux supporters qui ont toujours été derrière moi et toute l’équipe. On voulait rebondir. Le faire devant un gros de Ligue 1, il n’y avait pas mieux pour lancer notre saison. On a été sorti par Naples de la Ligue des champions qui nous a épuisé, cela nous a touché. Et derrière, il y a trois défaites d’entrée en championnat. Nous avons su relever la tête », a lancé, en zone mixte, Seri, qui montre donc qu'il a tout pour devenir un très grand joueur, entre le talent sur le terrain et le mental en dehors du carré vert.