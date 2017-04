OGCN : Les trois révélations que Nice veut garder à tout prix

Dans : OGCN, Mercato, OM.

Assuré de terminer sur le podium, et peut-être même mieux ne l’oublions pas car la saison n’est pas terminée, l’OGC Nice réalise d’ores et déjà la meilleure saison de son histoire en terme de points récoltés.

Mais le plus compliqué sera de conserver ses meilleurs éléments, alors que Belhanda sera difficile à acheter en raison de la gourmandise du Dynamo Kiev, qui en réclame près de 10 ME, que Mario Balotelli a de grandes chances de crouler sous les belles propositions, et que Ricardo Pereira va retourner à Porto. En revanche, le président Rivère s’est fixé d’autres objectifs au mercato, outre le recrutement. Il s’agit de conserver trois des révélations de la saison.

Les noms sont tombés et RMC affirme ainsi qu’aucune offre ne devrait être acceptée pour Jean Michael Seri, qui épate tout le monde dans l’entrejeu. La tache ne sera pas aisée, puisque l’OM et plusieurs clubs anglais le suivent de près. En revanche, ce devrait être plus simple en ce qui concerne les dossiers Pléa et Cyprien, puisque les deux joueurs, sérieusement touchés en cette fin de saison, ne sont pas vraiment au top de leur forme, et donc de leur valeur marchande en vue du mercato. Il n’en reste pas moins que le Gym se prépare à subir de nombreux assauts cet été, rendant la mission de mettre sur pied une équipe compétitive en vue de la Ligue des Champions d’autant plus délicate.