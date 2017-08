OGCN : Josuha Guilavogui dit oui à Nice au mercato

Dans : OGCN, Mercato, Bundesliga.

Pisté par l'OGC Nice durant cette fin de mercato estival, Josuha Guilavogui est clairement ouvert à un retour en Ligue 1 cette saison.

Au VfL Wolfsbourg depuis 2014 après avoir brillé sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne et essuyé un petit échec lors de son court passage à l'Atlético Madrid, Josuha Guilavogui vit peut-être ses derniers instants chez les Loups. Remplaçant dans le 4-2-3-1 d'Andries Jonker derrière Camacho et Bazoer, et entré en jeu à trente minutes de la fin lors de la défaite contre le Borussia Dortmund samedi dernier (0-3), l'international français ambitionne de relever un nouveau challenge cette saison, et le projet de Nice l'attire.

« Je pense à un départ. L'OGCN est une bonne équipe qui va disputer l'Europe la saison prochaine. Et là-bas, il y a Dante, un de mes meilleurs amis... », a avoué, en zone mixte, Guilavogui, qui se verrait bien être le remplaçant de Seri, en partance pour le FC Barcelone, du côté de Nice. Affaire à suivre durant les dix derniers jours du mercato...