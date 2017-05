OGCN : Favre à Dortmund, Rivère n’est au courant de rien

Dans : OGCN, Ligue 1.

Les entraineurs étrangers ont séduit cette saison en France, et outre Leonardo Jardim, les performances de l’OGC Nice de Lucien Favre ont marqué les esprits. Le technicien suisse, venu pour construire sur du long terme avec le GYM, pourrait toutefois connaître un changement radical avec le forcing annoncé du Borussia Dortmund pour le recruter. Sa connaissance de la Bundesliga et sa philosophie du jeu auraient séduit le club de la Ruhr, qui serait déjà passé à l’action selon la presse allemande.

Sur la Cote d’Azur, on n’a pas du tout la même version. En marge d’une cérémonie à l’hôtel de ville de Nice, Jean-Pierre Rivère a expliqué la situation à sa façon. Pour le président de l’OGCN, non seulement il n’a pas été contacté par le Borussia pour son entraineur, mais en plus ce dernier n’a pas fait connaître son intention de changer de club cet été. Deux vérités du moment, qui pourraient toutefois changer si jamais Dortmund devait passer à l’action après la fin du championnat.