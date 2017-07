OGCN : Eysseric tombe d'accord avec la Fiorentina !

Dans : OGCN, Mercato, Serie A.

Très inspiré la saison dernière avec Nice, où il a joué avec perfection le rôle de liant entre le milieu et l’attaque, Valentin Eysseric est bien parti pour quitter Nice.

L’ancien stéphanois et monégasque notamment a trouvé un accord avec la Fiorentina en vue de son transfert, qui peine toutefois à se finaliser. Selon la Nazione, le club de Toscane a proposé 3 ME pour le joueur azuréen, alors que le Gym en demande 5 ME. La position du club du président Rivère ne semble pas devoir bouger, laissant le soin à la Viola de rehausser son offre pour conclure l’affaire.

En tout cas, la formation transalpine a fait d’Eysseric sa priorité pour remplacer Josip Ilicic, qui a rejoint Bergame ce mercredi. Le joueur niçois s’est en tout cas déjà mis d’accord sur un contrat de quatre ans avec la Fiorentina, en attendant que les deux clubs trouvent un terrain d’entente.