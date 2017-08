OGCN : Et maintenant, Jérôme Boateng à Nice ?

Dans : OGCN, Mercato.

L’OGC Nice a marqué les esprits ces dernières saisons en réalisant quelques gros coups qui semblaient impensables pour un club qui était jusqu’alors considéré comme du milieu de tableau.

Mais Hatem Ben Afa a montré la voie en compagnie de Valère Germain, et ce sont ensuite Mario Balotelli, Dante, Belhanda et Sneijder qui ont suivi. Du beau monde sur la Riviera, et ce n’est peut-être pas fini. Selon Patrick Juillard, qui officie à Foot365 et à RFI, le club azuréen a entamé des discussions pour faire venir Jérôme Boateng en provenance du Bayern Munich.

Le défenseur central allemand est également suivi par la Roma, mais la simple perspective de le voir débarquer en Ligue 1 a de quoi séduire. Les contacts sont pris, mais cette venue devrait forcément dépendre de la qualification ou non du Gym pour la Ligue des Champions, car Boateng est toujours sous contrat avec le Bayern Munich, et ce jusqu’en juin 2021 tout de même. Si le joueur envisage un départ après avoir fait le tour de la question en Bavière, il faudra tout de même débourser 40 ME pour le faire venir, sans compter son copieux salaire. Une addition qui paraît salée pour le Gym, qui n’en est pas à un coup de folie et semble en tout cas clairement désireux de tenter sa chance.