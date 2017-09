OGCN : Dugarry veut « mettre des claques » à Balotelli, Rivère répond

Dans : OGCN, Ligue 1.

Interrogé sur le début de saison compliqué de Mario Balotelli du côté de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a tenu à prendre la défense de son attaquant italien.

« Balotelli, j'ai envie de le secouer et de lui mettre des claques ». Évoquant le cas Balotelli sur RMC, Christophe Dugarry n'y est pas allé par quatre chemins. Il faut dire que depuis sa prolongation de contrat estivale, l'attaquant de 27 ans n'a pas fait de grandes choses. Auteur d'un seul but en trois matchs, Balotelli s'est plutôt fait remarquer en mal lors de la défaite de Nice en barrages de la Ligue des Champions contre Naples, fin août. Découpé par Lucien Favre pour son manque d'investissement sur un plan défensif, l'ancien joueur du Milan AC a encore du boulot. Mais selon Jean-Pierre Rivère, il est sur le bon chemin.

« Je pense que pour bien connaître un dossier, il faut être dedans en permanence. Ce que vous dites, je peux le comprendre et l'entendre, mais je pense que vous n'avez pas tous les éléments. Mario est un très gentil garçon, il a un énorme talent. Je donne mon avis, il n'a peut-être pas travaillé dans les précédents clubs comme il aurait dû le faire, ou comme on aurait dû lui faire faire. Il y a un travail pédagogique qui est important. Vous n'avez pas complètement tort, mais on a pris Mario, c'est un choix du coach, parce qu'il peut être très efficace. On en reparle en fin de saison et on pourra voir les points positifs et négatifs, est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise chose. C'est en fin de saison qu'on tirera le bilan », a lancé, dans Team Duga, le président de Nice, qui estime donc que Balotelli fera taire tous les détracteurs cette saison, comme cela a plus ou moins été le cas l'an dernier, grâce à ses 15 buts en Ligue 1.