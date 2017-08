OGCN : Daniel Riolo se paye Mario Balotelli et son mot d'excuse

Dans : OGCN, Ligue 1.

Pas vraiment flamboyant en ce début de saison, Mario Balotelli s’est tout de même fait remarquer de très mauvaise manière ce mardi face à Naples.

Alors qu’il restait encore un espoir de qualification à la pause, l’attaquant italien a réussi à s’embrouiller avec le quatrième arbitre au sujet d’un bandage, laissant ses coéquipiers à 10 à la reprise. Et comme, pendant ce temps, Naples a mis un terme définitif au suspense, le public, le coach et certains de ses coéquipiers n’ont clairement pas apprécié le spectacle.

Et pour le match de samedi face à Amiens, Mario Balotelli est d’ores et déjà annoncé comme quasiment forfait car malade. C’en est trop pour Daniel Riolo, qui n’y croit pas une seconde, et ne voit pas comment l’Italien prépare déjà son mot d’excuse le jeudi pour le samedi sans se moquer de sa direction.