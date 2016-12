Nice : Un nouveau gros coup en perspective au mercato ?

Dans : OGCN, Mercato.

Jusqu’ici, Nice s’est rarement trompé dans les paris tentés lors du marché des transferts pour relancer des joueurs qui peinaient à donner leur pleine mesure.

Ce pourrait être à nouveau le cas pour Sofiane Feghouli, qui a disparu de la circulation depuis sa signature à West Ham. L’international algérien, qui était pourtant une valeur sure de la Liga sous le maillot de Valence, a rejoint librement le club londonien pour trois saisons l’été dernier. Mais avec seulement six matchs de Premier League au compteur, son passage en Premier League reste pour le moment tellement discret, qu’un changement de cap est pressenti pour cet hiver.

Selon TMW Radio, deux destinations sont actuellement à l’étude pour le Fennec. Il s’agit de l’AS Roma et de l’OGC Nice, qui flaire le bon coup avec un joueur encore jeune (26 ans), et qui connaît déjà le championnat de France pour l’avoir arpenté lors des grandes années de Grenoble. Sur le plan financier, il est certain que Feghouli va devoir faire quelques efforts pour rejoindre le leader de la Ligue 1, son contrat avec West Ham étant assez énorme pour les standards du championnat de France. Mais le coup vaut la peine d’être tenté pour Nice, qui ajouterait un élément pétri de talent à son escouade offensive qui n’en manque déjà pas.