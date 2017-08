Nice : Un départ surprise en plus de Seri au mercato ?

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Elément indispensable dans le dispositif de Lucien Favre à l’OGC Nice, Dante a fortement contribué à la belle saison dernière des Aiglons, qui ont terminé à la troisième place du championnat. Des belles performances qui ne sont pas passées inaperçues du côté de la Turquie, où le joueur est forcément déjà connu de longue date après son passage remarqué au Bayern Munich.

Selon les informations de Fotomaç, l’équipe de Trabzonspor est très intéressée par le profil du capitaine de l’OGC Nice (33 ans). Selon le quotidien turc, les premiers échanges entre l’entourage du Brésilien et les dirigeants de Trabzonspor seraient positifs. Encore sous contrat pour deux saisons, l’international auriverde succombera-t-il aux sirènes de la Turquie, comme Bafétimbi Gomis, Younès Belhanda, Mathieu Valbuena ou encore Sami Nasri avant lui ? On a en tout cas du mal à croire que Nice, qui a déjà perdu Dalbert, Ricardo Pereira, Valentin Eysseric ou encore Paul Baysse cet été, laisse filer son meilleur défenseur à une semaine et demi de la fin du mercato.