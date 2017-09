Nice : Seri pose ses conditions au Barça avant les prochains mercatos

Dans : OGCN, Liga, Mercato.

Tout proche de signer au FC Barcelone cet été, Jean-Michaël Seri (26 ans) a vu son rêve brisé. Au dernier moment, le club catalan a décidé de ne plus recruter le milieu de l’OGC Nice.

Un temps remonté contre ses dirigeants, l’Ivoirien a fini par comprendre ce qui s’est réellement passé. « Aujourd'hui, ma conclusion est la suivante : ça ne s'est pas fait car je n'étais pas la priorité du Barça », a confié le Niçois à L’Equipe, pendant que la presse espagnole reparle d’un intérêt blaugrana pour Seri. Mais la prochaine fois, le vice-champion d’Espagne ne devra pas le considérer comme un plan B.

« Il n'y a pas de problème. Mais s'ils viennent qu'ils viennent franchement. Aujourd'hui, j'ai envie de partir par la grande porte, pas par défaut. Je ne suis pas un joueur par défaut. On doit me respecter pour ce que je fais sur le terrain, pas pour autre chose, a prévenu le milieu de terrain. S'ils ne sont pas venus, c'est parce que je ne partais pas par la grande porte, je n'ai pas à rougir pour ça. Mais ça fait de moi quelqu'un de respecté sur le plan européen et c'est bien. S'ils sont venus, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. » Et Seri a bien l’intention de poursuivre son chemin au Gym jusqu’à la fin de la saison.

Seri ne partira pas cet hier

« Je vous le dis aujourd'hui, il n'est pas question d'un départ au mercato d'hiver, point final, je ne bougerai pas, quelque-soit le club qui vient, a-t-il annoncé. Je suis Niçois jusqu'en juin prochain et il n'y a pas de débat. Une prolongation ? On verra ça en fin de saison. Ca va dépendre de la saison, je suis encore engagé avec l'OGC Nice, pas question de parler de prolongation pour l'instant. C'est un truc personnel ça et si je dois être valorisé, mon agent verra ça avec les dirigeants. » Désormais autoritaire, Seri ne subira plus ce genre de rebondissement.