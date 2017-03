Nice : Saison terminée pour Cyprien après sa grave blessure

Dans : OGCN, Ligue 1.

Dans un communiqué publié ce samedi après-midi, l'OGC Nice a confirmé la grave blessure de Wylan Cyprien suite au match entre le Gym et Caen vendredi soir.

« A l'issue d'examens réalisés ce samedi, le diagnostic définitif est tombé : Wylan Cyprien souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Le milieu de terrain de 22 ans sera indisponible jusqu'à la fin de saison. Les images laissaient peu de place au doute, les examens réalisés dans la matinée ayant suivi Nice – Caen ont arrêté le verdict. Cette blessure, contractée à la 56e minute de la 29e journée à la suite d'une mauvaise réception, nécessitera une intervention chirurgicale dans les prochains jours.Après Alassane Plea, le Gym perd un autre élément clef de son effectif, apparu 29 fois en L1 cette saison (dont 27 en tant que titulaire), auteur de 8 buts et 3 passes décisives. L'OGC Nice est certain qu'il affrontera cette épreuve avec force et motivation pour revenir encore plus fort. Toutes les composantes du club seront derrière lui », indique l’OGC Nice.