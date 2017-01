Nice : Revenu en L1 10 ans plus tard, ce Brésilien a un choc

Passé par Lille entre 2004 et 2006, Dante a retrouvé la Ligue 1 en signant à l’OGC Nice l’été dernier, soit 10 ans plus tard.

L’occasion pour le défenseur central de juger l’évolution du championnat français qui, selon lui, a progressé sur le plan technique grâce à ses deux cadors. « Avant, l’organisation tactique prédominait, s’est souvenu le Brésilien interrogé par Torcedores. La discipline, les deux lignes de quatre... Aujourd’hui, il y a plus de valeurs individuelles, le football a progressé, notamment grâce aux joueurs de classe mondiale du PSG et de Monaco, ils ont changé la philosophie et apprécient les joueurs techniques. »

Du coup, le Niçois estime que le Gym n’a que très peu de chances de battre Paris et Monaco dans la course au titre. « Les supporters sont euphoriques, mais il faut avoir les pieds sur terre. Le PSG et Monaco sont énormes, nous ne pouvons pas comparer notre équipe avec celles-ci, a avoué l’ancien joueur du Bayern Munich. Restons lucides, jouons notre jeu, ça ne permet pas de ne pas nous exciter. » D’autant que les Aiglons ont perdu la première place désormais occupée par l’ASM.