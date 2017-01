Nice : Pour Clément Grenier, le Gym n’a plus le choix

Dans : OGCN, OL, Mercato.

L’année 2017 commence mal pour l’OGC Nice. Eliminé de la Coupe de France à Lorient (2-1) dès les 32es de finale, puis accroché à domicile par Metz (0-0) en championnat, le Gym est confronté à une hécatombe.

Parmi les nombreux absents cette semaine, Younès Belhanda et Valentin Eysseric sont blessés. Si l’on ajoute le départ à la CAN de l’international ivoirien Jean-Michaël Seri et la résiliation du contrat de Mathieu Bodmer, cela commence à faire beaucoup pour l’entrejeu des Aiglons. Du coup, le recrutement d’un milieu de terrain devient presque obligatoire. Ce qui explique pourquoi Nice a relancé la piste menant à Clément Grenier (26 ans).

D’après Le 10 Sport, le Gym a repris contact avec l’entourage du milieu de l’Olympique Lyonnais en vue d’un prêt. Même si le club rhodanien privilégie un transfert, le président Jean-Michel Aulas ne devrait pas bloquer son joueur peu utilisé par l’entraîneur Bruno Genesio. A noter que l’OGCN serait également intéressé par le Lillois Mounir Obbadi (33 ans), dont le profil correspond moins à la philosophie de jeu du coach Lucien Favre.