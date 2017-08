Nice : Furieux, Seri dézingue les dirigeants du Gym

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Samedi soir, l’OGC Nice s’est lourdement incliné sur la pelouse d’Amiens (3-0), sans Jean-Michaël Seri. L’international ivoirien n’était pas dans les meilleures dispositions psychologiques selon le staff du Gym après son transfert avorté au FC Barcelone. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, le meilleur Niçois de la saison dernière a étalé toute sa colère et sa rancœur envers les dirigeants du club azuréen. « Les murs ont tremblé » a-t-il notamment expliqué…

« Je suis très touché. Je me voyais jouer au Camp Nou. Je me sens très mal. Mon rêve d’aller au Barça a été brisé. C’est terrible. D’après ce que j’ai compris, mon départ de Nice n’a pas eu lieu pour des raisons financières » explique-t-il avant de poursuivre. « J’étais étonné de voir que l’opération s’était effondrée de manière incompréhensible. Je suis allé dans les bureaux de Nice, pour voir les dirigeants et savoir ce qui s’était passé. J’ai explosé ! Les murs ont tremblé. Les dirigeants ne m’ont rien dit. Ils ne me regardaient pas droit dans les yeux. Ils m’ont promis une chose, mais n’ont pas respecté leur parole et ont demandé plus d’argent ». Déterminé à quitter Nice, le joueur espère toujours une issue favorable. « Je veux penser qu’il existe encore des options. Que les deux clubs parlent à nouveau et trouvent un accord » a-t-il conclu, expliquant également qu’il avait bien eu des contacts avec l’AS Roma au début de l’été mais que, là aussi, Nice s’était montré trop gourmand pour les dirigeants italiens.