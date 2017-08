Nice : Favre n'est pas en mode panique

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre (coach de Nice après la défaite contre Troyes) : « Si jouer en Europe perturbe notre début de saison en Ligue 1 ? Ce n’est pas ça. Ca tient à peu de choses. A St Etienne on ne fait pas un mauvais match. C’est un début de saison mais on a perdu 5-6 titulaires de la saison passée. Ca va prendre du temps de trouver l’amalgame. En Allemagne une intersaison j’avais perdu 3 titulaires importants, ce n’était pas facile, alors imaginez 5-6. Mais ce n’est pas grave, c’est un gros challenge à relever. Quelle que soit l’issue contre Naples, on va avoir des semaines anglaises avec des matchs en semaine, ce qui va aussi nous ralentir sur la fréquence des entraînements pour travailler nos systèmes de jeu. Espérons juste qu’on soit très occupés le mardi et le mercredi… »