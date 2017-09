Nice : « Encore cinq minutes », Favre raconte l'énigme Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre Rennes (0-1) : « Arraché c'est un grand mot. Il y aurait pu avoir match nul effectivement. En deuxième période il y avait un peu de fatigue j'ai trouvé. Cela ne m'a pas étonné, lorsque vous jouez le jeudi soir à l'extérieur, c'est difficile d'enchaîner le dimanche. Compte tenu de ces éléments, je trouve que notre match était très bien. Et puis on gagne 1-0... Le but de Mario ? Le but est beau. De toute façon il n'avait personne au centre de la surface, il fallait y aller seul. Il était moins fringant. Mais, lui comme les autres, a joué contre Monaco, a joué jeudi... J'allais le sortir, mais j'attendais encore un peu, je me disais : "Bon encore cinq minutes"... et finalement après son but c'est lui qui demande à sortir (sourire). Oui c'est une très belle semaine. On bat Monaco, on gagne à l'extérieur en Coupe d'Europe et aujourd'hui on bat une bonne équipe, qui est dure à gérer avec leur vitesse devant. On s'est un petit peu relancé ».