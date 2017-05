Nice : Boudebouz, Saint-Maximim... Nice veut un mercato made in Ligue 1 !

Dans : OGCN, Ligue 1, Mercato.

Qualifié pour les tours préliminaires de la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’OGC Nice va encore devoir être malin sur le marché des transferts cet été. Spécialiste des mercatos réussis depuis deux saisons, Jean-Pierre Rivère va devoir remplacer avec malice Paul Baysse et Mario Balotelli, qui ne seront pas prolongés, tandis que l’option d’achat de Younès Belhanda (9 ME) ne sera certainement pas levée.

Ainsi, Nice-Matin expose ce mardi les premières pistes du mercato azuréen. Ancien de la maison, Carlos Eduardo, qui évolue depuis deux ans en Arabie Saoudite, plaît particulièrement à Lucien Favre. Le Suisse a validé cette piste auprès de son président, et a par ailleurs soufflé le nom de Benjamin Bourigeaud, également milieu de terrain, brillant en Ligue 2 avec le Racing Club de Lens ces derniers mois. L’ancien coéquipier de Wylan Cyprien pourrait être le remplaçant idéal de Jean-Michael Seri, convoité par le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et le Borussia Dortmund.

Boudebouz est disponible, mais c'est trop cher pour Nice

De plus, trois joueurs offensifs de Ligue 1 figurent également sur les tablettes de l’OGCN. Brillant avec Montpellier cette année, Ryad Boudebouz va quitter le MHSC pour équilibrer les comptes de Louis Nicollin. Le staff technique du GYM apprécie le profil de l’international algérien, mais l’indemnité de transfert réclamée par le club paladin (entre 8 et 10 ME) pourrait être un frein à un transfert à Nice. En attaque, la révélation du FC Metz, Ismaïla Sarr est très appréciée. Auteur de 4 buts et d’une passe décisive en championnat, le jeune Sénégalais s’est fait un nom au fur et à mesure de l’avancée du championnat. Enfin, Allan Saint-Maximim a également tapé dans l’œil du staff de l’OGC Nice, mais un transfert cet été semble compliqué à envisager, le joueur étant prêté à Bastia par l’AS Monaco, qui pourrait bien compter sur lui cet été pour combler l’éventuel départ de Kylian Mbappé ou de Thomas Lemar, par exemple. Quoi qu’il en soit, le mercato estival de Nice sera agité et devra être réalisé avec un budget inférieur à celui de l’AS Saint-Etienne ou des Girondins de Bordeaux, par exemple, selon le quotidien azuréen.