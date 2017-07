Mercato : Timothy prêt à aller à la Castagne pour signer à Nice

Dans : OGCN, Mercato, Foot Europeen, Serie A.

Courtisé par l'Atalanta Bergame, qui est prêt à payer sa clause libératoire pour le recruter, Timothy Castagne veut bien quitter Genk cet été, mais pour rejoindre... l'OGC Nice.

À la recherche d'un nouveau latéral droit au cours de ce mercato estival, les Aiglons ont trouvé leur bonheur en Belgique. Pas avec Clinton Mata (Charleroi), comme cela était évoqué ces derniers jours, mais plutôt avec Timothy Castagne. Grand espoir du football belge, l'international Espoirs a tapé dans l’œil des recruteurs azuréens. Le profil du joueur de Genk (1,85 m pour 80 kg) a été validé par Lucien Favre, et l'OGCN a même fait une offre pour s'attacher ses services. Mais elle a été jugée insuffisante pour Genk, qui fait valoir la concurrence de l'Atalanta Bergame. Sauf que le joueur de 21 ans n'a d'yeux que pour Nice, comme le révèle son agent.

« Sa préférence s'est portée sur Nice quand on nous a confirmé que Lucien Favre resterait. Bergame est prêt à régler la clause, alors qu'à la base le club ne souhaitait pas le vendre cet été. Elle existe parce que, il y a deux ans, Hoffenheim a voulu recruter Timothy, mais Genk a refusé de le laisser partir. On a donc prolongé, mais j'ai demandé à inclure une clause libératoire qui se situe entre 5 et 6 M€ et dont le montant exact dépend des équipes intéressées. De son côté, Nice a formulé des propositions qui ont été jugées trop basses par les dirigeants de Genk. J'attends donc que leur soit adressée une offre concrète et définitive. Pour le bien du garçon, j'espère qu'une décision sera prise dans la semaine qui vient et qu'il pourra rejoindre le club qu'il souhaite. Je suis en contact avec Julien Fournier, directeur général de Nice, j'espère qu'il va se déplacer en Belgique dès qu'il le pourra », a déclaré, sur L'Equipe, Zénon Mélon, qui espère donc un dénouement positif du côté de Nice, alors que Castagne veut absolument rejoindre le Gym à un an de la fin de son contrat. La bagarre ne fait que commencer...