Nantes : Une deuxième défaite contre l'OM, Ranieri est ravi

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OM.

Claudio Ranieri, entraîneur de Nantes, après la défaite contre l'OM (0-1) : « Marseille a été très fort pendant les trente premières minutes, mais après on a fait un bon match. C'est la première fois de ma carrière que je dois faire trois changements après vingt minutes. On aurait pu faire match nul, mais la chance ne nous a pas souri... L'esprit a été bon, même si nous devons être un peu plus attentifs aux petits détails. C'est dommage, nos efforts ont été très grands, on a bien joué. Le caractère a été très bon, et je pense que les supporters l'ont vu. Le soutien qu'ils nous ont apporté a été incroyable. On a montré de la force face à une équipe qui va jouer l'Europe. Diego Carlos a été grand, comme Bekenbauer. Le forfait de Dubois a dû me faire changer beaucoup de choses. Je suis positif avec les joueurs parce qu'ils travaillent bien, à l'entraînement et aujourd'hui. On doit réagir très rapidement, mais ce match me donne de l'espoir, je suis convaincu que l'on fera un bon championnat. Je suis satisfait de la première de Tatarusanu, comme j'ai été satisfait de chaque joueur ».