Nantes : Un penalty généreux pour l'OL, Gillet crie à l'injustice

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OL.

Guillaume Gillet, milieu de Nantes, après la défaite à Lyon (3-2) : « On marque deux buts ici à Lyon. On mène 0-1, même contre le cours du jeu... Les buts concédés, c'est dommage car ils ne résultent pas d'actions collectives de la part de l'OL. Ce sont deux cadeaux sur phase arrêtée, où on n'est pas bien placés... C'est difficile de repartir sans point quand on voit des aberrations comme ça. Nantes méritait mieux. On a fait des efforts, on a posé des difficultés à Lyon. On n'est pas récompensés à cause de certaines personnes. Il y a deux penalties grands comme une maison pour nous contre Nice et l'ASSE qui n'ont pas été sifflés, et si pour un duel de l'épaule, il y a penalty directement, c'est très frustrant... », a-t-il déclaré sur beIN SPORTS.