Nantes : Un improbable renfort indésirable au mercato ?

Prêté l'été dernier par le FC Nantes à Galatasaray avec une option d'achat de 3,8ME, Kolbeinn Sigthorsson n'a pas plus convaincu du côté du club turc qu'il ne l'avait fait chez les Canaris, où il n'a joué qu'une seule saison. Et même s'il a brillé avec son pays lors de l'Euro 2016, marquant notamment le but de la qualification historique contre l'Angleterre, c'est totalement l'inverse à Galatasaray où ses statistiques sont tout simplement...nulles.

En effet, Kolbeinn Sigthorsson s'est sérieusement blessé au genou avec son pays en octobre, et il n'a pas joué une seule seconde avec son club. De quoi forcément faire bondir les dirigeants turcs, qui selon le quotidien Fotomac envisagent très sérieusement de mettre immédiatement un terme au prêt de Kolbeinn Sigthorsson et de le renvoyer à Nantes comme cela est envisageable dans le contrat signé par les deux clubs. Seul problème, du côté des Canaris on ne compte plus du tout sur l'attaquant islandais dont le retour n'est pas souhaité. Galatasaray et Nantes vont donc devoir s'entendre dans ce dossier, même si c'est la formation stambouliote qui aura le dernier mot.