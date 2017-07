Nantes : Un gardien arrive, Gaston Ramirez se rapproche

Dans : FC Nantes, Mercato, Premier League, Serie A.

Suite à sa première défaite estivale face à Ingolstadt en amical samedi (2-0), le FC Nantes s'active sur le marché des transferts. Dans l'objectif de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, Claudio Ranieri attend plusieurs joueurs, et notamment un gardien. Alors que Rémy Riou est officiellement parti à Alanyaspor, le coach italien aurait enfin trouvé son bonheur. Selon TMW, Ciprian Tatarusanu devrait rejoindre les Canaris en début de semaine prochaine. L'international roumain de 31 ans s'apprête donc à quitter la Fiorentina contre un chèque de 5 ME.

En outre, le FCN continue de plancher sur le dossier Gastón Ramírez. Et les choses avancent dans le bon sens, comme nous le confie Pablo Betancur. « Aujourd'hui, j'ai discuté avec le président Kita. Lundi, nous allons poursuivre les négociations. Ça avance. Ranieri veut absolument recruter Gaston, et le joueur a envie d'être entraîné par Ranieri. Le Betis Séville et Fribourg sont aussi intéressés, mais Nantes est notre priorité », a avoué à Foot01.com l'agent de l'international uruguayen, qui met donc la balle dans le camp de Kita. Au président nantais de faire l'effort financier demandé, et notamment en termes d’indemnité de transfert puisque Middlesbrough réclame 7 ME, pour contenter Ranieri...