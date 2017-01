Nantes : Le nouvel état d'esprit des Canaris qui change tout

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceição, entraîneur de Nantes, après la victoire contre Toulouse (0-1) : « C'est une victoire importante. C'était important de montrer notre état d'esprit. On a fait un gros match. On a mérité cette victoire. Je suis content pour les joueurs qui ont fait un superbe travail. C'est le troisième match de Ligue 1 où l'on ne prend pas de but. C'est important. Après, ce n'est qu'une victoire. Il faut continuer ».