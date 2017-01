Nantes : « L'effet Conceição », ce n'est pas du flan lance Ménès

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Pour son grand retour sur la scène méditative après sa double greffe foie - rein, Pierre Ménès a notamment tenu à féliciter le nouvel entraîneur du FC Nantes, Sérgio Conceição.

Depuis son arrivée, le 8 décembre dernier, Sérgio Conceição a clairement révolutionné le FC Nantes. Un changement de fond en comble qui marche parfaitement pour le moment puisqu'en six matchs sur le banc des Canaris, le coach portugais compte cinq succès toutes compétitions confondues. En championnat, il a clairement redressé son équipe, désormais aux portes du Top 10 avant son match en retard contre Caen. Et avec trois victoires en autant de matchs de Ligue 1, Conceição a déjà fait aussi bien que son prédécesseur, René Girard, qui n'avait gagné que trois fois en 15 journées. Alors est-ce que l'effet Conceição fonctionne sur l'effectif nantais ? Pierre Ménès a répondu par la positive.

« Nantes l’a emporté à Toulouse et on peut désormais parler d’un "effet Conceiçao". C’est une équipe qui a clairement changé de style, qui est beaucoup plus agressive sur le porteur du ballon et joue de façon beaucoup plus tranchante. Les Canaris ont ouvert le score sur une jolie tête de Sala et ont réussi à conserver leur avantage face à une équipe de Toulouse en très nette perte de vitesse depuis plusieurs semaines, à l’image de Braithwaite, qui a plus ou moins disparu de la circulation », a lancé, sur son blog, le consultant de Canal+, qui estime donc que le FCN a complètement changé de visage depuis la venue de Conceição.