Nantes : Kita veut le beurre, l'argent du beurre et ne plus trembler

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Avant de recevoir l'OGC Nice ce samedi à la Beaujoire, le FC Nantes pointe à la 10e place du classement de Ligue 1. Une position mitigée puisque si les Canaris ne sont qu'à quatre longueurs de l'ASSE, ils n'ont aussi que quatre points d'avance sur Montpellier, 15e de Ligue 1. Mais, pour Waldemar Kita, il est évident que c'est vers le haut que ses joueurs doivent regarder. Car le président du FC Nantes estime que les investissements ont été faits pour que les supporters nantais n'aient plus à trembler en fin de saison.

« L’été dernier, on a budgété une place dans les dix premiers et, sur les deux mercatos, on a investi au moins 8ME. On revient de très loin, mais j’ai confiance dans le travail du staff et la qualité de l’effectif pour atteindre cet objectif. C’est important car ça justifierait les dépenses et marquerait la fin d’une stagnation usante », avoue, dans L'Equipe, Waldemar Kita, histoire quand même de mettre un peu de pression sur la formation de Sergio Conceiçao. Face à Nice, qui joue une place sur le podium, on en saura réellement plus sur le vrai niveau du FC Nantes, capable cette saison du meilleur comme du pire.